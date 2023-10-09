Сразу 20 экстремалов спрыгнули в ущелье в Сочи

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В Сочи прошел масштабный фестиваль бейсджампинга. В последний день соревнований сразу 20 экстремалов совершили совместный прыжок с самого длинного подвесного моста в России в Ахштырское ущелье, сообщает ОТР. Такой прыжок называется мультивей, он считается одним из самых опасных.

Как уточняет телеканал, во время прыжка существует риск столкнуться с другими бейсджамперами. Кроме того, на раскрытие парашюта у экстремалов есть всего четыре секунды. Организатор фестиваля Маргарита Засорина отметила, что спортсмены удачно выполнили прыжок.

Всего в фестивале приняли участие три сотни спортсменов. Зрители смогли увидеть около полутысячи прыжков с моста Скай-бридж, высота которого составляет 207 м.

В Москве двое руферов из Санкт-Петербурга ранее упали со второго этажа высотки сталинских времен, когда убегали от сотрудников полиции. Как сообщили друзья пострадавших, руферы были госпитализированы в институт Склифосовского, один из экстремалов впал в кому.

Экстремал, который впал в кому, до этого не раз покорял крыши Петербурга. В 2020 году он забрался на провода между домами и сделал зарядку. При этом руфер рассказал, что исполнил этот трюк со страховкой.