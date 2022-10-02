Над Новой Каховкой сработала ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По Новой Каховке нанесли ракетный удар, сработала российская ПВО, сообщает администрация города. В воздухе прогремели восемь взрывов, о разрушениях и жертвах из-за обстрелов не сообщается.

В Новой Каховке работает ПВО: восемь воздушных взрывов, — говорится в Telegram-канале администрации.

Ранее военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области сообщила, что украинские военные атаковали газопровод, в результате чего жители Новой Каховки и Каховского района остались без газа.

Член главсовета ВГА Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ обстреляли колонну автомобилей с гражданским населением на выезде в подконтрольную РФ часть Запорожской области. По его словам, есть жертвы и пострадавшие. В городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, с утра гремели взрывы и была слышна работа ПВО. Рогов пояснил, что наносятся высокоточные удары по объектам украинской армии. Он сообщил, что удары не несли угрозу мирному населению, поскольку поражают военные и другие объекты с точностью до нескольких метров.