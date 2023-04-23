Спецназовцы подняли на воздух бойца ВСУ вместе со складом боеприпасов «Военкоры русской весны» опубликовали видео со взрывом склада боеприпасов вместе с бойцом ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины, кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны». На видео видно, что вместе с постройкой на воздух взлетел и боец, охранявший снаряды.

Ролик был снят с квадрокоптера. На кадрах видно, как украинский боец пытается скрыться в окопе у полуразрушенного здания. После этого российские солдаты заряжают миномет и прикрывают уши. Снаряд прилетают в точку, где располагался боец — мужчину подбросило над землей на несколько десятков метров.

Ранее Минобороны РФ рассказало, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа обнаружили и уничтожили около 200 мин немецкого производства. Снаряды были установлены ВСУ в одном из городов в зоне проведения СВО.