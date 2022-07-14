Спасатели предупредили о пеплопадах с вулкана Карымский на Камчатке

Фото: Christoph Hardt/Global Look Press

Пепел с вулкана Карымский может выпасть в трех районах Камчатки, а также в Петропавловске-Камчатском, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Ночью вулкан выбросил столб пепла на высоту до 8,5 км, пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении, но угрозы жизни и здоровью людей нет.

В Усть-Большерецком и Елизовском районах, а также в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах не исключается вероятность выпадения незначительного количества пепла, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям края, которые планируют походы в район вулкана, соблюдать меры безопасности, так как вблизи вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа. При приближении к вулкану возможно попадание в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям и выходу из строя автомобилей.

Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко, который находится на курильском острове Парамушир, дважды выбросил пепел на высоту 3,5 километра. Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен в семи километрах от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.