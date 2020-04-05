Регионы

Спасатели нашли заблудившихся в метель у озера Ханка в Приморье

06:53, 05 апреля 2020 20
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Сотрудники МЧС нашли и доставили домой заблудившихся в метель у озера Ханка в Приморском крае.

Ранее спасателям поступило сообщение, что четыре человека заблудились в районе озера Ханка из-за метели и снегопада. Сотрудники МЧС из города Спасска-Дальнего развернули поисковые операции. Несмотря на сложные погодные условия, спасателям удалось отыскать пропавших. Оказалось, что их было не четверо, а трое.

По уточнённой информации <...> заблудились три человека. Было установлено, что мужчина, двигаясь на автомобиле УАЗ, заблудился в районе села Спасское по направлению в село Гайворон. Также поступила информация о том, что одновременно помощь требуется мужчине и женщине, которые потеряли ориентир по направлению к озеру Ханка, — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

В ведомстве объяснили, что у водителя автомобиля УАЗ закончился бензин, через какое-то время мужчина стал замерзать. Также были найдены мужчина и женщина в 20 километрах от села Воскресенск, неподалеку от озера Ханка. Отмечается, что они сильно замёрзли и были напуганы, однако никому из спасённых не понадобилась медицинская помощь, их доставили домой.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

4 Ð°Ð¿ÑÐµÐ»Ñ Ð² 23.30 Ð² Ð¾Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð½ÑÑ Ð´ÐµÐ¶ÑÑÐ½ÑÑ ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð¦ÐµÐ½ÑÑÐ° ÑÐ¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÐºÑÐ¸Ð·Ð¸ÑÐ½ÑÑ ÑÐ¸ÑÑÐ°ÑÐ¸ÑÑ ÐÐ»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐÐ§Ð¡ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾ ÐÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑÐºÐ¾Ð¼Ñ ÐºÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð¸Ð»Ð¾ ÑÐ¾Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾ ÑÐ¾Ð¼, ÑÑÐ¾ Ð² ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ðµ Ð¾Ð·ÐµÑÐ° Ð¥Ð°Ð½ÐºÐ° Ð² ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸ÑÑ Ð¿Ð»Ð¾ÑÐ¾Ð¹ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÐ¸ Ð¿Ð¾ÑÐµÑÑÐ»Ð¸ Ð¾ÑÐ¸ÐµÐ½ÑÐ¸ÑÑ Ð¸ Ð·Ð°Ð±Ð»ÑÐ´Ð¸Ð»Ð¸ÑÑ 3 ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°. ÐÑÐ»Ð¾ ÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾, ÑÑÐ¾ Ð¼ÑÐ¶ÑÐ¸Ð½Ð°, Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÑÑ Ð½Ð° Ð°Ð²ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ðµ Ð£ÐÐ, Ð·Ð°Ð±Ð»ÑÐ´Ð¸Ð»ÑÑ Ð² ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ðµ ÑÐµÐ»Ð° Ð¡Ð¿Ð°ÑÑÐºÐ¾Ðµ Ð¿Ð¾ Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑÐµÐ»Ð¾ ÐÐ°Ð¹Ð²Ð¾ÑÐ¾Ð½. Ð¢Ð°ÐºÐ¶Ðµ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð¸Ð»Ð° Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¾ ÑÐ¾Ð¼, ÑÑÐ¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ ÑÑÐµÐ±ÑÐµÑÑÑ Ð¼ÑÐ¶ÑÐ¸Ð½Ðµ Ð¸ Ð¶ÐµÐ½ÑÐ¸Ð½Ðµ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð¿Ð¾ÑÐµÑÑÐ»Ð¸ Ð¾ÑÐ¸ÐµÐ½ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº Ð¾Ð·ÐµÑÑ Ð¥Ð°Ð½ÐºÐ°. ÐÐµÐ·Ð°Ð¼ÐµÐ´Ð»Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ Ð´Ð»Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÐ¸ Ð±ÑÐ»Ð° Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð° Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ð° ÑÐ¿Ð°ÑÐ°ÑÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾Ð¸ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾-ÑÐ¿Ð°ÑÐ°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÑÑÑÐ´Ð° ÐÐÐ ÐÐ¡Ð ÐÐ§Ð¡ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¸Ð· Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð° Ð¡Ð¿Ð°ÑÑÐº-ÐÐ°Ð»ÑÐ½Ð¸Ð¹. ÐÐµÑÐ¼Ð¾ÑÑÑ Ð½Ð° ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÑÐµ Ð¼ÐµÑÐµÐ¾ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÑÐ¿Ð°ÑÐ°ÑÐµÐ»Ð¸ Ð¾ÑÑÑÐºÐ°Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ð±Ð»ÑÐ´Ð¸Ð²ÑÐ¸ÑÑÑ. ÐÑÑÑÐ½Ð¸Ð»Ð¾ÑÑ, ÑÑÐ¾ Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»Ñ Ð£ÐÐÐ° Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½ÑÐ¸Ð»ÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð½ Ð¸ Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð¼ÑÐ¶ÑÐ¸Ð½Ð° ÑÑÐ°Ð» Ð·Ð°Ð¼ÐµÑÐ·Ð°ÑÑ. Ð¡Ð¿Ð°ÑÐ°ÑÐµÐ»Ð¸ Ð²Ð¾Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾ÑÐ¿ÐµÐ»Ð¸ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ Ð¸ Ð´Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ð¸Ð»Ð¸ ÑÐ¿Ð°ÑÑÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¾Ð¼Ð¾Ð¹. ÐÑÐ¶ÑÐ¸Ð½Ð° Ð¸ Ð¶ÐµÐ½ÑÐ¸Ð½Ð° Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ñ Ð² 20 ÐºÐ¼ Ð¾Ñ ÑÐµÐ»Ð° ÐÐ¾ÑÐºÑÐµÑÐµÐ½ÐºÐ° Ð¿Ð¾ Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð½Ñ Ð¾Ð·ÐµÑÐ° Ð¥Ð°Ð½ÐºÐ°. ÐÐ½Ð¸ Ð·Ð°Ð¼ÑÑÐ·Ð»Ð¸ Ð¸ Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð½Ð°Ð¿ÑÐ³Ð°Ð½Ñ. Ð¡Ð¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ¸ ÐÐ§Ð¡ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð´Ð¾Ð²ÐµÐ·Ð»Ð¸ Ð¸Ñ Ð´Ð¾ Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð° Ð¡Ð¿Ð°ÑÑÐº-ÐÐ°Ð»ÑÐ½Ð¸Ð¹ Ðº Ð´Ð¾Ð¼Ñ. ÐÐµÐ´Ð¸ÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ ÑÐ¿Ð°ÑÑÐ½Ð½ÑÐ¼ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð½Ð°Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ð°ÑÑ. Ð Ð¿Ð¾Ð¸ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾-ÑÐ¿Ð°ÑÐ°ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÑ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°Ñ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð·Ð°Ð´ÐµÐ¹ÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ 7 ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¸ 4 ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ ÑÐµÑÐ½Ð¸ÐºÐ¸. . . #Ð¼ÑÑ#ÑÐ¿Ð°ÑÐ°ÑÐµÐ»Ð¸#Ð¿ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑÐµ#ÑÐ°Ð½ÐºÐ°#Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ#ÑÐºÑÑÑÐµÐ½Ð½Ð¾ÐµÐ¿ÑÐµÐ´ÑÐ¿ÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ§Ð¡ ÐÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑÐºÐ¸Ð¹ ÐºÑÐ°Ð¹ (@mchs_vdk)

Ранее NEWS.ru писал, что житель Камчатки заблудился и трое суток провёл на морозе. Всё это время мужчина согревался у костра. Его госпитализировали для обследования.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях