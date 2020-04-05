Спасатели нашли заблудившихся в метель у озера Ханка в Приморье

https://static.news.ru/photo/2ecbccb8-76f0-11ea-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Сотрудники МЧС нашли и доставили домой заблудившихся в метель у озера Ханка в Приморском крае.

Ранее спасателям поступило сообщение, что четыре человека заблудились в районе озера Ханка из-за метели и снегопада. Сотрудники МЧС из города Спасска-Дальнего развернули поисковые операции. Несмотря на сложные погодные условия, спасателям удалось отыскать пропавших. Оказалось, что их было не четверо, а трое.

По уточнённой информации <...> заблудились три человека. Было установлено, что мужчина, двигаясь на автомобиле УАЗ, заблудился в районе села Спасское по направлению в село Гайворон. Также поступила информация о том, что одновременно помощь требуется мужчине и женщине, которые потеряли ориентир по направлению к озеру Ханка, — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

В ведомстве объяснили, что у водителя автомобиля УАЗ закончился бензин, через какое-то время мужчина стал замерзать. Также были найдены мужчина и женщина в 20 километрах от села Воскресенск, неподалеку от озера Ханка. Отмечается, что они сильно замёрзли и были напуганы, однако никому из спасённых не понадобилась медицинская помощь, их доставили домой.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Камчатки заблудился и трое суток провёл на морозе. Всё это время мужчина согревался у костра. Его госпитализировали для обследования.