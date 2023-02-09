Спасатели достали кота из-под завалов дома после взрыва газа в Новосибирске

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Новосибирские спасатели достали кота из-под завалов дома, в котором произошел взрыв газа, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области. Предположительно, во время ЧП он находился в подвале и поэтому не пострадал, в отличие от питомцев, которые в момент взрыва находились в квартирах своих хозяев. На данный момент жизни кота ничего не угрожает. Кадры его спасения попали на видео.

Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома, — сообщили в ведомстве.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали три человека. Количество пострадавших составляет 11 человек, они госпитализированы. Судьба еще 11 жителей дома пока неизвестна, они не выходят на связь.