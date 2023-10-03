Советник Пушилина раскрыл методы борьбы с украинскими беспилотниками Советник Пушилина: в борьбе с украинскими БПЛА используют радиоэлектронные ружья

Фото: МО РФ

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал репортеру ВГТРК Андрею Руденко о способах, которые помогают ВС России уничтожать вражеские дроны. По словам Гагина, бойцы используют стрелковое оружие и радиоэлектронные ружья.

Противник активно применяет дроны по всей линии фронта. Но мы достаточно успешно их обнаруживаем и достаточно успешно их поражаем. Сбиваем с помощью не только стрелкового оружия, но и с помощью громобоев, — поделился Гагин.

Громобоями называют радиоэлектронные ружья отечественного производства, объяснил советник Пушилина. Они позволяют замедлить и дезориентировать дроны, после чего их можно сбить с помощью стрелкового оружия.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины стали применять в зоне спецоперации беспилотники, обработанные отравляющими веществами, а также гранаты «Черемуха» со слезоточивым веществом хлорацетофеноном.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной попытке украинского дрона атаковать регион. Однако цель не была достигнута — дрон был нейтрализован системами российских ПВО над селом Головино. В результате происшествия никто не пострадал.