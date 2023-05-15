Сотрудники заповедника спасли медвежонка на Алтае

Фото: Алтайский биосферный заповедник

На Алтае сотрудники заповедника спасли медвежонка. Животное два дня просидело на дереве без еды и воды, из-за чего могло погибнуть. Специалисты предполагают, что медвежонка могли загнать на сосну собаки. По предварительным данным, мать животного погибла, сообщает ОТР.

Как уточняет издание, у медвежонка в таких условиях не было шансов выжить. При этом спасти животное сотрудникам зоопарка было тяжело, так как зверь активно сопротивлялся.

Медвежонка поместили в вольер в местном заповеднике — сейчас он активно его осваивает. После реабилитации его планируют выпустить в дикую природу. Предположительно, это произойдет осенью.

Заведующий сектором дежурных зоологов Московского зоопарка Иван Пажетнов ранее рассказал, что желающим увидеть белого медведя Диксона в Московском зоопарке нужно приехать с 09:00 до 11:00. В это время медведь обычно выходит из своего вольера.

Раненого медведя обнаружили 3 сентября без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. По словам местных жителей, животное самостоятельно вышло к людям за помощью. Уже 6 сентября зверя доставили в Москву. Выяснилось, что медведь стал жертвой браконьеров, в результате чего у него были парализованы задние лапы.