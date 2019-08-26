https://static.news.ru/photo/ff5b73d8-c83b-11e9-bd43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Петрозаводске официально предупредили администрацию медучреждения о выходе на «итальянскую забастовку». Протестующие недовольны низкими зарплатами, из-за чего им приходится заниматься переработками.

Мы, сотрудники ГБУЗ БСМП Петрозаводска — фельдшера, медсёстры и водители — заявляем, что больше не можем терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы. Мы не можем больше работать на полторы-две ставки в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких, — цитирует карельское издание Ptzgovorit письмо медработников. Которое подписали 40 человек.

Авторы петиции подчёркивают, что нынешний ритм работы «невыносим в условиях нехватки кадров, что приводит к дополнительным нагрузкам». Речь идёт о работе в неукомплектованных бригадах и завышенном количестве вызовов.

Медработники требуют увеличить количество бригад, вернуть стимулирующие выплаты и компенсационные надбавки, а также отказаться от перехода скорой помощи на аутсорсинг.

С делегацией забастовщиков встретилась заместитель главного врача больницы Юлия Ильина, которой протестующие передали своё обращение. В мероприятии принял участие сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Если власти в лице руководства больницы и министерства здравоохранения Карелии не прислушаются к требованиям работников, 15 сентября они начнут «итальянскую забастовку» и будут трудиться в соответствии с инструкцией, отказываясь от выездов в составе неполных бригад и внутреннего совместительства.

Как писал News.ru, ранее о планах устроить забастовки против низких зарплат и переработок заявили работники скорой помощи в Пермском крае и Смоленской области. Акции протеста прошли в Орле, Амурской области и Пензе.

В начале персонала Республиканской психиатрической больницы в Петрозаводске жаловался на проблемы с начислениями стимулирующих выплат, возникшие после оптимизации в отрасли. Аналогичная ситуация возникла в открывшемся полгода назад в столице Карелии перинатальном центре. Там на часть младших медсестёр, как писали местные СМИ, обещали наложить обязанности санитарок, а тем, кто откажется это делать, якобы пригрозили увольнением.