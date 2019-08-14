https://static.news.ru/photo/157b092a-beb5-11e9-9902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Работники станции скорой медпомощи в городе Чайковский Пермского края требуют пересмотреть условия труда и повысить зарплату. Если руководство Центральной горбольницы (ЦГБ) не прислушается к ним до 20 августа, медики готовы начать забастовку.

Мы проведём официальную забастовку (одну машину поставим на линию для экстренных вызовов). Пригласим все СМИ города, губернатора, и отправим приглашение президенту России, — цитирует сотрудников станции Ura.ru .

Также сотрудники скорой помощи из города Чайковский призвали местных жителей поддержать их требования и выйти на улицы.

Часть коллектива не поддержала действия своих коллег, хотя признаёт серьёзные кадровые проблемы, которые, по их мнению, созданы не руководством ЦГБ.

Знакомый с ситуацией источник издания сообщил, что за последние три года со станции скорой помощи в Чайковском уволились 39 сотрудников из-за низких зарплат. По его словам, в среднем фельдшер получает не больше 25 тысяч рублей в месяц.

Как писал News.ru, ранее фельдшеры и водители скорой помощи Гагаринской ЦРБ в Смоленской области обещали устроить «итальянскую забастовку» против переработок и низких зарплат. Власти региона создали межведомственную комиссию по изучению ситуации.