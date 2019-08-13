https://static.news.ru/photo/a30528ae-be04-11e9-92d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фельдшеры и водители скорой помощи Гагаринской ЦРБ в Смоленской области обещали устроить «итальянскую забастовку» против переработок и низких зарплат. Власти региона отреагировали на недовольство и создали межведомственную комиссию по изучению ситуации.

Представители регионального департамента здравоохранения провели встречу с активистами — пятью водителями и тремя фельдшерами скорой медицинской помощи для выяснения всех фактов, изложенных в их обращении, сообщает « Смоленская народная газета ».

По итогам встречи чиновники инициировали внеплановую проверку, которую начали представители Государственной инспекции труда в Смоленской области, регионального профсоюза работников здравоохранения и общественной организации «Врачебная палата». В работе межведомственной комиссии также примут участие два активиста-фельдшера скорой помощи Гагаринской ЦРБ.

По итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных недостатков, — заявили в департаменте.

Ранее работники больницы заявили, что с 22 августа будут делать только то, что предусмотрено регламентами.

Как говорится на сайте профсоюза медработников «Действие» , служба скорой помощи в городе Гагарине является структурным подразделением ЦРБ, где в целом «тоже нарастает протест против низкой зарплаты».

Основные причины, заставившие сотрудников гагаринской „скорой“ перейти к протестным действиям, те же, что и в других регионах — неисправные автомобили, низкая заработная плата, нехватка бригад, которые к том уже не укомплектованы полным составом медработников (все бригады сформированы с одним медиком вместо двух), — сообщает профсоюз.

Активисты сообщают, что из-за нехватки кадров в Гагаринской ЦРБ вместо пяти полагающихся по федеральным нормативам бригад на 45 тысяч населения города, там работают всего две.

Как писал News.ru, ранее в городе Благовещенске Амурской области прошёл митинг против возможной передачи гаража скорой помощи в частные руки. Акцию протеста устроили сотрудники местной станции «неотложки».