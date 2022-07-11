ФСБ задержала 11 членов ИГ в Карачаево-Черкесии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали 11 членов подпольной группировки «Исламского государства» (ИГ, признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Карачаево-Черкесии. В спецслужбе уточнили, что террористы занимались вербовкой местных жителей, а также пропагандой своей деятельности в интернете, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Во время обысков у задержанных нашли и изъяли 10 единиц огнестрела, пистолет Макарова, охотничий обрез, три гранаты и патроны.

ФСБ на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России — членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГ, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в Сети интернет, — сообщили в службе.

Против участников группировки возбудили уголовное дело по статьям 205.4 «Организация и участие в деятельности террористического сообщества» и 205.2 «Пропаганда терроризма» Уголовного кодекса РФ.

18 апреля ФСБ России предотвратила теракт в Черкесске. По данным ведомства, его планировали три сторонника «Исламского государства». Целью атаки должно было стать здание «одного из объектов органов власти».