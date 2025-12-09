ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:18

Сотрудника известной стройкомпании задержали за взятку в 1 млн рублей

Сотрудника «СтройТрест Алабуга» в Татарстане задержали за взятку в 1 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудник компании «СтройТрест Алабуга» Арслан Касимов был задержан за получение взятки в 1 млн рублей в Татарстане, об этом ТАСС сообщила пресс-служба особой экономической зоны «Алабуга». Деньги были переданы ему в качестве незаконного вознаграждения одним из действующих поставщиков компании.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Задержание произошло в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Ранее стало известно, что сразу 12 человек проходят по делу о взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова. По словам прокурора Красноярского края Романа Тютюника, среди фигурантов также есть чиновники. При этом расследование продолжается.

До этого СМИ писали, что бывшего главу Нижнекамского района и экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина могут заключить под стражу. По информации суда, следствие подало соответствующее ходатайство. Задержание произошло вечером 3 декабря. Уголовное дело в отношении Муллина может быть связано с мошенничеством и превышением полномочий.

Татарстан
строительство
взятки
коррупция
