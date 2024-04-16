Сотни животных сгорели заживо при пожаре в зоопарке в Евпатории ТАСС: более 200 животных погибли при пожаре в «Тропикпарке» в Евпатории

Более 200 животных предварительно погибли при пожаре в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории, сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки холодильника.

Большая трагедия, погибли все животные, их более 200. Пока больше сказать не могу никаких подробностей, — сообщил представитель зоопарка.

По данным регионального управления МЧС, пожар в зоопарке на улице Токарева начался ночью. Загорелась кровля здания, в 04:00 мск огонь удалось локализовать. Площадь пожара составила 625 квадратных метров.

Согласно данным на сайте «Тропикпарка», в экспозиции представлено более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц. Там же располагался приют для бездомных собак.

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