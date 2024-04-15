Вороны с отрубленными головами усеяли улицу в Ростове В Ростове на улице раскидали десятки обезглавленных ворон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Множество мертвых ворон с отрубленными головами обнаружили жители Ростова-на-Дону у дома 274А на улице Шолохова, сообщает RostovGazeta. Порядка десяти туш птиц были раскиданы по асфальту и газону.

Известно, что это не первый подобный случай в городе. Двумя месяцами ранее кто-то убил порядка десяти птиц и развешал их трупы по деревьям. Местные жители предполагают, что эти может заниматься фанат оккультизма или магии.

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