Нижегородцы рассказали про живодера, устроившего охоту на домашних питомцев Нижегородцы требуют поймать живодера, отстреливающего домашних питомцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Боре Нижегородской области требуют установить и задержать злоумышленника, отстреливающего местных домашних животных, рассказала NEWS.ru местная жительница. Она подозревает, что живодером является ее сосед — пенсионер, который ненавидит животных. По ее словам, отстрел животных продолжается уже более года.

У меня ранили собаку, но, слава богу, она выжила. Недавно соседской кошке прострелили бок, другой вообще пули попали в позвоночник. У нее отказали лапы, и животное скончалось. У нас по соседству проживает один пожилой мужчина, он ненавидит животных и в принципе ведет себя агрессивно, — рассказывает женщина.

По словам жительницы Бора, мужчину ранее видели с пневматическим оружием. На претензии соседей он реагирует руганью.

Кто-то сказал, что видел его с пневматическим оружием, так что подозреваем его. Но когда мы попытались задать ему вопросы, он просто наорал матом. Мы боимся, что могут начать стрелять по детям, — поделилась опасениям горожанка.

Ранее сообщалось о множестве мертвых ворон с отрубленными головами на одной из улиц в Ростове-на-Дону. Порядка 10 туш птиц были раскиданы по асфальту и газону. Известно, что это не первый подобный случай в городе. Двумя месяцами ранее неизвестный убил порядка 10 птиц. Местные жители предполагают, что этим может заниматься фанат оккультизма или магии.