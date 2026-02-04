Сотни россиян застряли в аэропорту из-за поломки Boeing

Более 300 пассажиров авиакомпании Azur Air уже вторые сутки не могут вылететь из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок, сообщает Telegram-канал SHOT. Рейс ZF 2671, запланированный на утро 3 февраля, неоднократно переносили из-за серьезной технической неисправности.

По данным канала, причиной задержки стал отказ левого двигателя самолета Boeing 767. Проблема началась с того, что туристов продержали в салоне лайнера около двух часов, после чего вернули в здание аэропорта, а позже распределили по гостиницам. Ожидание затянулось более чем на 24 часа, так как перевозчик не смог оперативно предоставить резервный борт. Пассажиры сообщают об отсутствии четкой информации от авиакомпании и выражают опасения за свою безопасность, требуя отмены рейса на неисправном судне.

По предварительной информации, вылет может состояться не ранее 14:00 по местному времени, однако ремонтные работы рискуют затянуться еще на сутки. Ситуация осложняется тем, что это уже третий подобный случай у авиакомпании за последний месяц. Ранее неисправности двигателей фиксировались на рейсах из Пхукета в Барнаул и из Нячанга в Иркутск, последний из которых завершился экстренной посадкой в Ханое. На данный момент 335 человек остаются в Красноярске, ожидая восстановления систем самолета или решения о замене борта.

Ранее сотня россиян застряла на Кубе из-за проблем с вылетом неисправного самолета. Лайнер авиакомпании Conviasa должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Варадеро 24 января, но рейс сначала перенесли на сутки, затем еще на один день. После длительных разбирательств пассажирам сообщили о технической неисправности борта.