04 февраля 2026 в 11:23

Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия

Политолог Дудаков: Зеленский манипуляциями хочет перетянуть США на свою сторону

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский будет использовать любые методы и манипуляции, чтобы перетянуть США на свою сторону, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, заявления Киева о нарушении Москвой энергетического перемирия не соответствуют действительности и являются частью психологической кампании.

Украинская сторона и ее лоббисты продолжают пытаться манипулировать переговорным процессом. Они откровенно врут о том, что Россия якобы нарушала энергетическое перемирие, хотя в течение недели мы не наносили удары по энергообъектам. То есть мы, в общем-то, сдержали свое слово. Понятна логика работы украинских лоббистов и властей этой страны — они пытаются перетянуть на свою сторону американскую делегацию в преддверии переговоров в Абу-Даби. Не думаю, что это у них получится. США признали нашу правоту. Это показывает, что представители Киева будут использовать любые методы психологической манипуляции, лишь бы хоть как-то изменить нынешние сложившиеся тенденции, а именно успехи РФ на поле боя, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что время работает на стороне России, и Украине очень сложно с этим смириться, поэтому Киев и прибегает к таким отчаянным манипуляциям. Политолог также не исключил, что США понимают недоговороспособность украинской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин сдержал обещание о прекращении ударов по городам Украины в течение недели. Он отметил, что договоренность действовала с воскресенья до воскресенья.

