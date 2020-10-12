Состояние двух пострадавших в Нижегородской области стабилизировано

https://static.news.ru/photo/b54dfde4-0cbc-11eb-93ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Медики смогли стабилизировать состояние двух пострадавших при стрельбе в Нижегородской области. Их переводят в областную больницу имени Н. А. Семашко. Об этом заявили власти региона.

У женщины диагностировано огнестрельное ранение органов брюшной полости, она находится в тяжёлом состоянии. У мужчины — огнестрельное ранение нижних конечностей, его состояние оценивается как средней тяжести. Эти пациенты стабилизированы и будут переведены в Нижний Новгород. Об этом написал на странице в Instagram заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее 18-летний юноша открыл стрельбу из ружья на автобусной остановке в посёлке Большеорловское Борского района, а затем убежал в лес. Погибли три человека, ещё несколько получили ранения. В настоящее время стрелка ищут подразделения ОМОНа и СОБРа.

По словам местных жителей, преступник сначала открыл огонь по членам своей семьи, а потом обстрелял рейсовый автобус № 107, в нём никто не пострадал. Местные СМИ сообщают, что речь идёт о Данииле Монахове. Причины его поступка неизвестны.

Как писал NEWS.ru, подозреваемый в убийстве трёх человек владел оружием на законных основаниях. По данным базы Росгвардии, он получил право владеть гладкоствольным ружьём 17 сентября 2020 года.