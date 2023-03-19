Сочинский туман сорвал десятки авиарейсов Около 100 рейсов отменены и задержаны в международном аэропорту Сочи из-за тумана

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В Сочи из-за тумана отменены около 100 авиарейсов, в аэропорту скопились пассажиры, прилетающие самолеты отправляли за запасные аэродромы. Метеорологи прогнозируют, что туман не рассеется до 20 марта.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», из-за плохой видимости в аэропорту Сочи задержаны и отменены 94 рейса. С пассажирами, не попавшими на рейсы, работают представители авиакомпаний. По информации СМИ, из запланированных 57 ночных вылетов из Сочи было выполнено только два. Десятки рейсов задержаны.

Компания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Сочи 19 и 20 марта из-за плохих метеорологических условий в аэропорту прибытия. Пассажирам предложили самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить возврат денег.

19 марта отменяются 27 рейсов: 10 рейсов Москва — Сочи, 8 рейсов Сочи — Москва, а также рейсы из Перми, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Петербурга в Сочи и из Сочи в Екатеринбург, Самару, Уфу, Петербург. Также отменены 4 рейса 20 марта: два рейса из Сочи в Москву, рейс из Сочи в Пермь, рейс из Сочи в Екатеринбург.

Утром 18 марта на запасном аэродроме в Махачкале приземлился самолет компании «Ижавиа», выполнявший рейс из Ижевска в Сочи. Перевозчик объяснил вынужденную заминку сложными погодными условиями в сочинском аэропорту. Пассажиров разместили в залах махачкалинской воздушной гавани, им предоставили прохладительные напитки и горячее питание.