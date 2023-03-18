Самолет Ижевск — Сочи из-за непогоды приземлился в Махачкале

Фото: vk.com/izhavia

Самолет авиакомпании «Ижавиа», следующий рейсом Ижевск — Сочи, приземлился на запасном аэродроме в аэропорту Махачкалы из-за сложных погодных условий в Сочи, сообщается в Telegram-канале перевозчика. Уточняется, что пассажиров на время ожидания вылета разместили в залах терминала — в ближайшее время их обеспечат горячим питанием.

Уважаемые пассажиры, рейс I8-501 Ижевск — Сочи в связи со сложными погодными условиями в аэропорту Сочи приземлился на запасном аэродроме в аэропорту Махачкалы, — говорится в сообщении.

Ранее самолет компании S7 Airlines экстренно прервал взлет в новосибирском аэропорту в Толмачево из-за технической неисправности. В момент случившегося на борту находилось около 80 человек. По факту случившегося Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка.

Ранее самолет, совершавший рейс из Санкт-Петербурга в Ижевск, ушел на аварийную посадку сразу после взлета. На борту Boeing 737 находились 88 пассажиров и четверо членов экипажа. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в один из двигателей попала птица.