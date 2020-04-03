Собянин уточнил правила передвижения по Москве на автомобиле

https://static.news.ru/photo/22ced568-75d8-11ea-bf44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы могут передвигаться на автомобиле, но это не должно стать «массовым катанием».

Мы за этим будем следить, — подчеркнул Собянин, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что жителей Москвы не оштрафуют за поездки на автомобиле с несколькими людьми. По словам депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, требование о соблюдении дистанции в полтора метра действует для общественного транспорта. На такси это не распространяется, в указе мэра про личный транспорт ничего не сказано.

В настоящий момент в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. Умерли 34 человека, излечился 281 человек. Нерабочие дни в стране были продлены до конца апреля.

Сергей Собянин подписал закон, который позволяет штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму до 5 тысяч рублей. Аналогичные меры действуют в Подмосковье.