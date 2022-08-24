Собянин поделился кадрами пожаров под Рязанью

Фото: 62.mchs.gov.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Telegram-канале фото- и видеоматериалы из эпицентра природных пожаров под Рязанью. На кадрах видна пожарная техника и работа спасателей.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 180 га. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром. В МЧС добавили, что в тушении пожаров задействованы 17 воздушных судов. К настоящему времени они в общей сложности сбросили на очаги возгораний свыше 15 тонн воды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что концентрация смога в Москве может снизиться уже 25-26 августа. По его словам, это будет обусловлено сменой направления ветра — он станет южным, а потому смог может переместиться в другие регионы, которые находятся южнее Рязанской области. Также он подчеркнул, что москвичам не стоит паниковать, поскольку концентрация смога в воздухе ни разу не превысила максимально допустимую, а потому он не причинит тяжелый вред здоровью.