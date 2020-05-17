Собянин поблагодарил учителей за работу на удалёнке

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В Минздраве Кабардино-Балкарской Республики сообщили, что до 19 мая всем медикам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией, пересчитают и выдадут обещанные президентом стимулирующие выплаты. В Минздраве признали, что ранее доплата начислялась только за фактически отработанное время.

Размер стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в рамках «президентских» выплат, будет пересмотрен, — цитирует РИА Новости сообщение Минздрава КБР. Уточняется, что перерасчёт стал...