Собянин поблагодарил учителей за работу на удалёнке

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил учителей за терпение при работе с учениками на удалёнке в этот «непростой учебный год». Также он предположил, что за период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ребята успели соскучиться друг по другу и по своим школам и с удовольствием встретятся в новом году.
Спасибо учителям! Вы постарались дать ученикам максимум возможного на удалёнке и проявили большое терпение, — написал Собянин во «ВКонтакте».
Особое внимание столичный мэр уделил выпускникам, пожелав им удачи и «поменьше переживаний» при поступлении в вузы.
Как писал NEWS.ru, около 81% россиян с детьми школьного возраста высказались за возвращение к привычному формату обучения в школах после завершения периода самоизоляции, введённого из-за коронавируса. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 8% граждан России с детьми школьного возраста считают полезным, чтобы среднеобразовательные учебные заведения в большей мере использовали элементы дистанционного обучения. За постепенную замену привычного формата обучением в онлайн-режиме выступают 3% респондентов. Две трети опрошенных (65%), в чьих семьях есть школьники, считают, что переход на дистанционную форму обучения негативно скажется на уровне знаний детей. Противники онлайн-обучения выделяют такие проблемы, как сбои с Интернетом и связью, плохую работу сайтов, отсутствие живого общения с учителем, чрезмерную учебную нагрузку.
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