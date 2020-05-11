Собянин назвал пять мер для нормализации жизни в регионах

https://static.news.ru/photo/57554786-939c-11ea-84cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Для того, чтобы города и области могли вернуться к нормальной жизни во время пандемии COVID-19, разработаны пять направлений комплекса мер. Об этом сообщил глава рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин.

На совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионах с президентом РФ Владимиром Путиным он пояснил, что сейчас задача властей обеспечить нормальное функционирование регионов «уже в какой-то новой реальности» исходя из тех вызовов и ограничений, которые стоят на данный момент.

Это и работа отраслей экономики, и сфера бытовых услуг, и просто нормальная жизнь людей. Мы с коллегами из регионов, со специалистами долго обсуждали эти меры, которые необходимы, чтобы обеспечить нормальную жизнь и работу экономики. Это, я бы сказал, пять ключевых направлений, — цитирует Собянина «Интерфакс».

В первую очередь столичный мэр отметил ответственность работодателей, которые принимают решение открывать предприятия. Они должны обеспечить безопасность своих сотрудников и купировать всякую возможность распространения коронавируса.

Также важно и ответственное поведение граждан. Это, наверное, какая-то новая культура поведения, которая предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и о тех, кто находится рядом с ними. Это важнейшая, ключевая история. Может, эти меры должны еще строже исполняться, — пояснил мэр Москвы.

Собянин также назвал и жёсткое соблюдение карантинных мер по отношению к тем гражданам, у которых выявлен COVID-19. Это временные меры, но они должны соблюдаться, чтобы не давать возможность распространения инфекции от заболевших к здоровым людям, добавил мэр Москвы.

Четвёртой мерой Собянин назвал массовое тестирование на коронавирус, а пятой — постоянную мобилизацию и готовность здравоохранения оказывать помощь. Глава рабочей группы Госсовета отметил, что все эти пять пунктов «выстраданы уже жизнью».

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с коронавирусом в Москве.