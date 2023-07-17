Собака покусала маленькую девочку в коляске в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурино Ленинградской области собака покусала маленькую девочку, которая находилась в коляске во время прогулки. На видео, которое в Telegram-канале публикует РЕН ТВ, ребенок громко кричит, пока ей пытаются стереть кровь с лица.

По словам одного из взрослых, на девочку напала собака соседки. В момент съемки видео женщина сидела у подъезда и невнятно комментировала происходящее. Вырывающуюся собаку она держала на поводке.

Ранее стало известно, что несколько собак покусали семилетнюю девочку в городе Углегорске Сахалинской области. В апреле эта же свора набросилась на восьмилетнего мальчика. По словам очевидцев, всего в стае шесть-семь животных. Спасти ребенка помогла местная жительница. Она отогнала агрессивную стаю вместе с молодым человеком, который проходил мимо. После этого женщина на руках донесла девочку до дома.

До этого в Чечне в станице Первомайской на заднем дворе частного дома среднеазиатская овчарка алабай загрызла девятилетнюю девочку. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Мужчина нашел ребенка на заднем дворе дома, когда она уже была мертва.