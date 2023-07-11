Стая агрессивных собак накинулась на ребенка в Углегорске Второе нападение бездомных собак на ребенка произошло в Углегорске

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Несколько собак покусали семилетнюю девочку в городе Углегорске Сахалинской области, сообщил Telegram-канал «УГЛЕГОРСКИЕ ВЕСТИ». По данным канала, в апреле эта же свора набросилась на восьмилетнего мальчика. По словам очевидцев, всего в стае шесть-семь животных.

Несколько собак напали на семилетнюю девочку. <...> Это те же собаки, которые покусали моего сына в апреле! — отметил один из родителей пострадавшего мальчика, добавив, что с собаками так и не разобрались.

Мать девочки рассказала, что медики диагностировали у ребенка множественные рваных укусы обеих ног, промежности и ягодиц.

Спасти ребенка помогла местная жительница Светлана, которая была неподалеку от места нападения. Она отогнала агрессивную стаю вместе с молодым человеком, который проходил мимо. После этого женщина на руках донесла девочку до дома. По факту происшествия начата проверка.

Ранее зоозащитники из Перми потребовали закрыть местный собачий приют. Они считают, что хозяина учреждения необходимо отстранить от обязанностей. По их словам, мужчина может стерилизовать животных с нарушением санитарных норм.