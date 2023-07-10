Девятилетнюю девочку загрыз алабай в Чечне

Фото: СУ СКР по Чеченской Республике

В Чечне в станице Первомайская на заднем дворе частного дома среднеазиатская овчарка алабай загрызала девятилетнюю девочку. Жертвой собаки оказалась племянница хозяина дома, который держал животное для охраны загона для овец. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Мужчина нашел девочку на заднем дворе дома, когда она уже была мертва. В СУ СКР по Чеченской республике уточнили, что алабая усыпил сосед-охотник, сообщает EADaily.

Когда хозяин дома увидел племянницу на заднем дворе дома, она уже не подавала признаков жизни. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. Собака вела себя крайне агрессивно и была усыплена соседом охотником, — отметили в ведомстве.

По факту трагедии организована доследственная проверка. По ее результатам Грозненский межрайонный следственный комитет примет процессуальное решение.

В Ростове-на-Дону 16 июня бойцовая собака загрызла кошку и напала на девушку. Очевидица рассказала, что нетрезвый хозяин спустил животное с поводка, а сам уснул в кустах.

В городе Богородске Нижегородской области 26-летнюю воспитательницу детского сада ранее загрызла собственная собака. По предварительной информации, 28 мая девушка вышла покормить питомца на придомовую территорию. В это время животное накинулось на хозяйку и вцепилось ей в горло.