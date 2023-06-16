Очевидица раскрыла подробности нападения бойцовой собаки на девушку В Ростове бойцовая собака загрызла кошку и напала на девушку, пока хозяин спал в кустах

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В Ростове бойцовая собака загрызла кошку и напала на девушку, сообщила NEWS.ru очевидица. По ее словам, нетрезвый хозяин животного отпустил питомца с поводка и уснул в кустах.

Это было вчера у нас в Темернике. Неадекватный мужик, то ли пьяный, то ли обкуренный, вывел свою собаку гулять на детскую площадку. Собака большая, бойцовая, была без поводка и намордника. У нее кости торчали, видимо, голодала и поэтому набросилась и загрызла кошку. А после покусала девушку, — рассказала Светлана.

По ее словам, очевидцы сразу вызвали скорую и полицию. При этом хозяин не реагировал на происходящее.

А мужик даже не попытался схватить свою собаку, лежал там у кустов в неадеквате, — сообщила Светлана.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Лая под Нижнем Тагилом оставила 10-летнего ребенка истекать кровью после того, как на него напала ее бойцовая собака. По словам матери пострадавшего, хозяйка пса обвинила мальчика в том, что он махал руками.

В Сочи немецкая овчарка напала на девятилетнего мальчика на детской площадке. Собака вцепилась ребенку в горло. Ребенок получил рваные раны подбородка и щеки, у него также диагностирован ушиб предплечья.