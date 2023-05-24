В Сочи овчарка прокусила девятилетнему мальчику шею на детской площадке

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В Сочи немецкая овчарка напала на девятилетнего мальчика на детской площадке, вцепившись ребенку в горло, пишет «КП — Краснодар». По словам очевидцев, ЧП произошло днем 22 мая возле жилого дома на улице Мацестинской в Хостинском районе города. Полиция и прокуратура региона организовали проверку.

Овчарку выгуливали хозяева, собака домашняя. Мальчика спасли находившиеся рядом взрослые. Ребенка госпитализировали с рваной раной шеи, — рассказали очевидцы.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в результате нападения животного на детской площадке мальчик получил травмы в виде рваных ран подбородка, щеки и ушиба предплечья. В пресс-службе надзорного органа отметили, что хозяйка собаки выгуливала питомца без намордника, что повлекло за собой такие последствия.

Ранее в Приморье собака напала на пятилетнего мальчика возле жилого дома в Находке. СМИ писали, что отцу ребенка пришлось бить псину, чтобы она ослабила хватку и отпустила сына. Мальчик получил серьезные травмы и провел двое суток в реанимации, врачи наложили ему восемь швов на лице. Пса забрали к себе зоозащитники, которые пожаловались на отца мальчика в полицию, заявив, что он сломал собаке лапы.