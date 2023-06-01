Россиянка бросила ребенка истекать кровью после нападения бойцовской собаки В Лае хозяйка бойцовских собак оставила ребенка истекать кровью после нападения ее питомца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница поселка Лая под Нижнем Тагилом оставила 10-летнего ребенка истекать кровью после того, как на него напала ее бойцовская собака, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». По словам матери пострадавшего, хозяйка пса обвинила мальчика в том, что он «махал руками».

Инцидент произошел 30 мая днем, когда дети находились на пляже. Там же оказалась женщина с бойцовскими собаками, которых выгуливала без поводка и намордников. По информации группы, ранее эти собаки напади на другого домашнего пса.

После всего, что произошло, эта женщина, если ее можно так назвать после такого нечеловеческого поступка, мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже, так еще и наорала на него, мол так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать будешь! — сказала мать мальчика.

Родители покусанного мальчика обратились в больницу, где ребенку перевязали всю левую руку, а также заклеили несколько обширных укусов подмышками и на ребрах.

Семья также написала заявление в полицию, проводится проверка.

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