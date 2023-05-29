Собака загрызла воспитательницу детского сада в Нижегородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижегородской области в Богородске собака загрызла 26-летнюю воспитательницу детского сада. В СУ СКР по региону по факту случившегося проводят проверку. Близкая подруга погибшей рассказала KP.RU, что питомца воспитательница вместе со своим мужем взяла не так давно. По ее словам, собака казалась адекватной, никто из близких не ожидал, что она может напасть на хозяйку.

Собака появилась у них не очень давно. Ничего не предвещало беды. Она казалась совершенно адекватной. Все сами в недоумении как такое могло произойти и что на нее нашло, что она набросилась на нее, — отмечает подруга погибшей.

Воспитанием питомца занимался муж девушки, он выгуливал собаку, а супруга помогала за ней ухаживать. По предварительной информации, 28 мая девушка вышла покормить питомца на придомовую территорию. В это время животное накинулось на хозяйку и вцепилось ей в горло. Муж, услышав, что происходит, выбежал на улицу и попытался расцепить питомцу челюсти вручную, но ему не удалось это сделать. Тогда он застрелил собаку.

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

На данный момент устанавливаются все детали произошедшей трагедии. Уточняется, что у погибшей остались двое маленьких детей.

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