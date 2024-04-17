Со слезами на нары: подростки из Самары сели за групповое изнасилование

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В Самаре утвердили сроки в отношении четверых молодых людей, которые в августе 2021 года похитили и изнасиловали официантку кафе. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как юные преступники готовились к изнасилованию

Об изнасиловании 18-летней сотрудницы стало известно в августе 2021 года. Судя по материалам дела, малолетние преступники долго выслеживали жертву, пишет aif.ru. Сотрудница общепита возвращалась домой 11 августа, когда подростки подъехали к ней на авто с тонированными окнами. Девушку резко засунули в салон автомобиля. Кричать она перестала после нескольких ударов.

Оказалось, что злоумышленники специально ходили в кафе поселка Береза недалеко от аэропорта Курумоч, чтобы узнать, когда девушка уходит домой. При нападении злоумышленники попытались скрыть свои лица и оставить как можно меньше улик — на них были балаклавы и перчатки.

«При этом молодые люди тщательно готовились к совершению преступлений: заранее установили предполагаемое место нахождения потерпевшей, приобрели тканевые балаклавы, перчатки, а также приготовили ножи, которые использовали в ходе разбойного нападения для подавления сопротивления жертвы», — сообщили в областном управлении СКР.

Сколько лет исполнилось фигурантам дела на момент преступления

Зачинщиками преступления оказались два подростка. Одному из них к моменту вынесения приговора было 15 лет, он постоянно жил в Самаре. Его подельнику 16 лет, он учился в 8-м классе вечерней школы города Кинеля.

Помогал им 19-летний четверокурсник самарского техникума и учащаяся на третьем курсе самарского техникума 18-летняя студентка. Пояснить четко мотивы своих действий они ни во время следствия, ни на судебных заседаниях не могли.

Зачем насильники сняли преступление на видео

Тинейджеры сняли свое преступление на видео и требовали от пострадавшей 50 тысяч рублей в обмен на то, чтобы кадры не оказались в Сети. Изначально они планировали получить всю сумму сразу, угрожая девушке расправой, но при ней оказался лишь недорогой смартфон.

«Двое молодых людей совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера. Один из обвиняемых снимал происходящее на камеру мобильного телефона с целью последующего использования данных материалов для вымогательства денежных средств от потерпевшей», — отмечалось в сводке Следкома.

После надругательства девушку оставили в лесополосе, где и произошло преступление. Оттуда она добралась до дома и обратилась в полицию.

Какой срок назначили фигурантам дела

От восьми до девяти лет получили фигуранты дела, непосредственно участвовавшие в насилии. Кто-то из них отправится в воспитательную колонию, а кто-то — в исправительную. Четвертый фигурант приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Фигуранты плакали во время суда и просили, чтобы их не лишали свободы. Мать одного из школьников утверждала, что у нее хороший сын, который всегда возвращался домой не позже 23:00. Самый старший осужденный решил оспорить приговор. Он пытался подать несколько жалоб. Но и апелляционный суд в 2023 году, и Шестой кассационный суд в феврале 2024 года оставили приговор нижестоящей инстанции в силе. Об этом стало известно в апреле 2024 года. На УДО малолетние насильники могут претендовать только через три года.

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