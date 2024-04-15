Мать обвинила подростка в изнасиловании сына с умственной отсталостью В Петербурге подросток насиловал бывшего одноклассника с умственной отсталостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 37-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением на друга 16-летнего сына. Тот, по ее словам, изнасиловал ее сына в подъезде, передает 78.ru. По данным заявительницы, сын, находящийся на на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «умственная отсталость», рассказал, что бывший одноклассник периодически вступал с ним в интимную связь.

Об очередном инциденте стало известно после того, как подросток вернулся с прогулки в воскресенье, 14 апреля. Мать стала расспрашивать сына, как он провел время, а тот в результате рассказал о произошедшем. По его словам, подобное случалось с ним с 2022 года.