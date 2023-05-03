СМИ выяснили назначение шести устройств, обнаруженных в Ленобласти «78»: силовики обнаружили на ЛЭП в деревне Ковшово Ленобласти шесть взрывных устройств

Фото: Северо-Западный округ Росгвардии

Последствия подрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области

Шесть неизвестных приборов, которые были найдены 3 мая в Ленинградской области, оказались взрывными устройствами. Об этом сообщает портал «78» со ссылкой на осведомленные источники. Приборы были размещены на трех опорах ЛЭП в деревне Ковшово.

Инцидент произошел около 16:30 мск в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово. По данным портала, сотрудники Росгвардии осматривали место подрыва опоры линии электропередачи и в этот момент обнаружили шесть подозрительных предметов, напоминающих взрывчатку.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и группа разминирования.

В ночь на 1 мая в Гатчинском районе Ленобласти произошел подрыв опоры ЛЭП. При этом, по информации властей, электроснабжение нарушено не было, однако СМИ сообщили, что без света остались все жители региона, получавшие электричество с Ленинградской АЭС.

Позднее стало известно об обнаружении еще трех взрывных устройств на месте происшествия.