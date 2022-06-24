СМИ сообщили о четырёх погибших при крушении Ил-76 под Рязанью ТАСС сообщил о четырёх погибших при крушении Ил-76 под Рязанью

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Россия. Рязанская область. Спасатели на месте падения военно-транспортного самолёта Ил-76

По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения транспортного самолёта Ил-76 под Рязанью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в экстренных службах.

Предварительно, четыре человека погибли, пять госпитализированы, — рассказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жёсткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Отмечается, что полёт проводился без груза и являлся учебным. После выявления неисправности экипаж принял решение посадить самолёт на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.

Крушение самолёта Ил-76 произошло рано утром 24 июня. Самолёт упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнка. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.

При этом источник ТАСС сообщил о пяти пострадавших и двух погибших.

В свою очередь «Интерфакс» рассказал о трёх погибших в результате аварии. Те же данные приводят Telegram-каналы Baza и Mash. По их информации, на борту находились девять человек, шестеро пострадали.