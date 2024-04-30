Смертельная авария с участием мотоцикла произошла в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге автомобиль Omoda столкнулся с мотоциклом Kawasaki, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, в результате аварии мотоциклист погиб, от его транспортного средства практически ничего не осталось.

Удар был настолько сильным, что половину этого транспорта (мотоцикла) просто разнесло в пух и прах, — говорится в сообщении.

Как стало известно каналу, авария произошла на Комендантском проспекте, мотоциклист на Kawasaki совершил наезд на бордюр, после чего столкнулся с автомобилем Omoda. Отмечается, что на мотоцикле также ехала 16-летняя пассажирка, она получила травмы и была госпитализирована. Управлявшая иномаркой женщина не пострадала.

Ранее ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на Октябрьском мосту в Красноярске, в результате чего серьезно пострадал 10-летний мальчик, сообщала пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным РЕН ТВ, ребенку оторвало ногу.

До этого в Красноярском крае в ДТП погиб 17-летний подросток, который возвращался домой в Лесосибирск. Его 18-летний приятель за рулем Toyota Cresta не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. В момент аварии в автомобиле находились четыре человека: 18-летний водитель, а также трое пассажиров — 17, 18 и 19 лет. Погибшим оказался самый младший из них, который сидел на заднем сиденье не пристегнувшись.