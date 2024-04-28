Смертельная авария с подростками произошла на трассе в Красноярском крае Несовершеннолетний студент погиб в ДТП по пути домой в Лесосибирск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

17-летний подросток погиб в ДТП по пути в сторону Лесосибирска в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Его 18-летний приятель, который сидел за рулем автомобиля Toyota Cresta, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.

Инцидент произошел вечером 27 апреля на 270-м километре трассы Красноярск — Енисейск. На момент аварии в автомобиле находилось четыре человека: 18-летний водитель, а также трое пассажиров — 17, 18 и 19 лет. Самый младший из них, сидевший на заднем сиденье не пристегнувшись, погиб в результате удара. Еще двое пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД установили, что стаж водителя составлял всего 1,5 месяца. На момент ДТП юноша был трезв. Компания студентов направлялась домой на выходные, все они являются жителями Лесосибирска.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, причины произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДТП с маршруткой и грузовиком в Болотнинском районе Новосибирской области пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте ДТП работали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, единой дежурной диспетчерской службы.