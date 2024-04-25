Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком под Новосибирском

Фото: epp.genproc.gov.ru

В ДТП с маршруткой и грузовиком в Болотнинском районе Новосибирской области пострадали девять человек, сообщается в официальной группе службы «112» в регионе в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что двое находятся в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, единой дежурной диспетчерской службы.

Поступило сообщение о ДТП на 125-м км автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе с участием пассажирской «Газели» и грузового автомобиля «Howo» с прицепом, в результате которого грузовик опрокинулся, — говорится в сообщении.

Ранее авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и КамАЗа произошла на трассе Уфа — Оренбург. По данным Госавтоинспекции Башкирии, в результате ДТП погибли пять человек. Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Предварительно, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, который совершал разворот.

В марте фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его. На видео с места происшествия видно, что водитель, несмотря на ДТП, продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, была проведена проверка.