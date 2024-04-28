Ребенку оторвало ногу в ДТП с мотоциклом в Красноярске Ребенок лишился ноги в ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серьезное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на Октябрьском мосту в Красноярске, в результате чего серьезно пострадал 10-летний мальчик, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным РЕН ТВ, ребенку оторвало ногу.

По предварительной информации установлено, что 40-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, двигался со стороны левого берега в сторону правого берега, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes, после чего произошло столкновение мотоцикла с металлическим ограждением моста, — сказано в сообщении ведомства.

Как передает издание, в момент аварии несовершеннолетний пассажир находился на заднем сиденье мотоцикла. Мальчика доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее в Красноярском крае в ДТП погиб 17-летний подросток, который возвращался домой в Лесосибирск. Его 18-летний приятель за рулем Toyota Cresta не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. В момент аварии в автомобиле находились четыре человека: 18-летний водитель, а также трое пассажиров — 17, 18 и 19 лет. Погибшим оказался самый младший из них, который сидел на заднем сиденье не пристегнувшись.