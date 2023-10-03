Сладков рассказал, чем кормят пленных солдат ВСУ Военкор Сладков заявил, что пленных солдат ВСУ кормят лучше, чем его в ВС России

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Военнослужащие ВСУ принимают пищу в пункте временного содержания украинских военнопленных

Пленных военных ВСУ кормят хорошо, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, его в российских войсках так не кормили.

Вообще пленные не жалуются на отношение. Я вчера посмотрел, как их кормят обед. Первое — щи, ячневая каша, хорошая, кстати, тушеная свинина, не такая, как я ел в войсках, с волосами, а нормальная. Салат очень приличный: помидоры, лук — не отвратительный на вид. И кисель. Вообще никогда в армии не пил, да и в тюрьме такое дело, — написал Сладков.

Он добавил, что пленных много — их захватывают в боях, в засадах и «в ходе неграмотных действий командиров украинских». По его словам, пленные говорят о том, что воевать не хотят, о том, что хотят домой.

24 августа на западном побережье Крыма были уничтожены украинские диверсанты, которые пытались высадиться у мыса Тарханкут с четырех лодок. Предполагается, что именно они обстреляли кемпинг с туристами в населенном пункте Оленевка в Черноморском районе. Инцидент произошел в ночь на 24 августа. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. При этом украинское военное ведомство распространило видео с катера десанта ВСУ во время операции с высадкой на крымском побережье.