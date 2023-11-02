В Южно-Сахалинске проверят детский сад после избиения ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали проверку информации об избиении ребенка воспитателем в детском саду Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ. С заявлением в полицию обратилась мать ребенка 2017 года рождения, которая рассказала, что обнаружила у него на теле гематомы после того, как он вернулся домой. Со слов самого детсадовца, его избила воспитательница.

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению в СМИ о причинении малолетнему воспитаннику одного из детских садов телесных повреждений воспитателем организовано проведение доследственной проверки, — отмечается в сообщении ведомства.

В середине октября в Новосибирске арестовали двух воспитательниц частного детского сада, обвиняемых в преступлениях по нескольким уголовным статьям, в том числе в истязании детей. По данным следователей, от рук педагогов пострадали более 10 детей. Обвиняемые систематически били их и «совершали иные насильственные действия». Кроме того, заведующей детсадом предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.