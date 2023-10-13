Воспитательниц детсада арестовали по делу об истязании детей в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Новосибирска постановил арестовать двух воспитательниц частного детского сада, обвиняемых в преступлениях по нескольким уголовным статьям, в том числе в истязании детей, сообщает «360» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Новосибирской области. Женщин отправили в следственный изолятор.

По информации ведомства, фигурантки дела обвиняются в истязании и ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестоким обращением с ребенком.

Суд согласился с ходатайством следователя и мнением заместителя прокурора Октябрьского района о необходимости избрания обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следователей, от рук педагогов пострадали более 10 детей. Обвиняемые систематически били их и «совершали иные насильственные действия». Кроме того, заведующей детсадом предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске закрыли частный детский сад, где сотрудники избивали воспитанников. Об избиениях стало известно, когда мать одного из детей пришла в группу и обнаружила сына плачущим. Тогда женщина решила посмотреть записи с камер видеонаблюдения и узнала, какие методы воспитания используют в частном детском саду. Она подала заявление в правоохранительные органы.