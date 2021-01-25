Скончался гендиректор калининградского морского порта Дорофеев

https://static.news.ru/photo/c3fa8c62-5efc-11eb-9a55-fa163e074e61_660.jpg Владислав Дорофеев Фото: duma39.ru

Генеральный директор ОАО «Калининградский морской торговый порт», депутат областного парламента шестого созыва Владислав Дорофеев умер на 65-м году жизни.

Представитель Калининградской областной думы сообщил, что Дорофеев скончался после непродолжительной болезни. В декабре 2020 года политик и предприниматель отметил свой 64-й день рождения.

Он избирался депутатом Калининградской областной думы три раза подряд. С 2009 года являлся генеральным директором Калининградского морского торгового порта, был одним из его акционеров, — рассказал парламентарий «Интерфаксу».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и председатель регионального парламента Марина Оргеева выразили соболезнования родным и близким умершего. Последняя отметила профессионализм Дорофеева и вспомнила о его участии в делах Неманского, Нестеровского и Краснознаменского округов.

Ранее NEWS.ru сообщал о смерти руководителя Челябинского трубопрокатного завода Александра Фёдорова. Предпринимателю было 68 лет.