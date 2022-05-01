Скабеева сообщила о взрывах в Белгородской области

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В Белгородской области прогремели мощные взрывы, сообщила с своём Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева, сославшись на информацию своих подписчиков. Запись она сопроводила фото, на котором видны два столба дыма.

Мощные взрывы (сообщают подписчики) в районе Стрелецкого. По словам очевидцев, этому предшествовал сильный гул, — написала телеведущая.

Накануне в центре Белгорода были слышны звуки взрывов, раздававшихся со стороны украинской границы. По данным российских СМИ, могли работать отечественные средства ПВО, однако характерных следов в небе не наблюдалось. Двумя днями ранее жители региона также сообщали в соцсетях о взрывах. По их словам, было два громких хлопка, а в небе — заметен след работы ПВО.

В конце марта в области пострадали восемь жителей из-за обстрела со стороны Украины. Каждому из них был причинён тяжкий вред здоровью. Всем раненым оказана квалифицированная медпомощь.