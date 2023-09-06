СК возбудил дело после гибели посетителя скалодрома в Иркутске

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Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело после гибели посетителя скалодрома. По данным следствия, мужчина сорвался с 15-метровой высоты из-за обрыва страховочного троса, получив переломы ног, пишет «КП-Иркутск».

23 июля мужчина сорвался с 15-метровой высоты из-за обрыва страховочного троса. С переломами ног и другими травмами пострадавшего госпитализировали в больницу. 14 августа пациент скончался, — сообщили в ведомстве.

После происшествия были допрошены сотрудники и руководители скалодрома. В настоящее время расследование продолжается, изучается исправность оборудования и документы по технике безопасности.

В августе житель Новосибирской области сорвался со страховки и погиб во время восхождения в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай. Как сообщали в ГУ МЧС России по региону, мужчина прибыл на гору в составе незарегистрированной туристической группы. Позднее тело погибшего спустили с горы на частном вертолете.

Ранее пожилой турист сорвался с обрыва на острове Кунашир на Курилах. Он совершал маршрут в составе незарегистрированной тургруппы по маршруту Горячий Пляж — Водопады «Тысяча капель». В результате падения мужчина получил травму. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу в Южно-Курильске.