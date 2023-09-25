Опубликованы кадры нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в Петербурге СКР опубликовал видео нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в Петербурге

Фото: t.me/gsuskrf_spb

Следственный комитет по Санкт-Петербургу опубликовал видео нападения на сотрудника ГИБДД в Колпино. На кадрах видно, как злоумышленник нанес полицейскому несколько ударов ножом.

Инцидент произошел 25 сентября неподалеку от остановки общественного транспорта. Мужчина подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району и начал наносить удары. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего сразу задержали, им оказался 35-летний житель Ленинградской области, ему вменяют «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Решается вопрос о мере пресечения.

Следователями СК проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотивов совершения преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — сказано в сообщении ведомства.

24 сентября в Санкт-Петербурге местный житель обратился к правоохранителям после того, как к нему подошел незнакомый мужчина и заявил, что задушил женщину. Прибывший на место наряд полиции обнаружил тело мужчины с ножевыми ранениями в области шеи. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый задержан.