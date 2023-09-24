Петербуржец убил мужчину и попросил прохожего вызвать полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местный житель обратился к правоохранителям после того, как к нему подошел незнакомый мужчина и заявил, что задушил женщину, передает 78.ru. Он же и попросил вызвать полицию, которая в итоге нашла зарезанного мужчину. РЕН ТВ уточняет, что преступление произошло на территории поселка Шушары.

После того как мужчина совершил преступление, он вышел на улицу и попросил прохожего вызвать полицию, рассказав ему, что якобы задушил женщину, — сообщил источник.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил тело мужчины с ножевыми ранениями в области шеи. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый задержан.

Ранее в Санкт-Петербурге 44-летний мужчина зарезал свою 40-летнюю жену на глазах у двух дочерей. Одна из девочек в возрасте 17 лет пыталась остановить отца, но это не помогло избежать трагедии.

В августе мужчина зарезал жену во время бытовой ссоры на глазах своей дочери. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ведется уголовное разбирательство.

До этого житель подмосковного Королева кинул нож в детей сожительницы во время распития спиртного. Нож попал в семилетнего ребенка, он был доставлен в больницу с колото-резаным ранением.