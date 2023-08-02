Житель Подмосковья кинул нож в семилетнего ребенка сожительницы

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Житель подмосковного Королева кинул нож в детей сожительницы во время распития спиртного, сообщила в Telegram пресс-служба областной прокуратуры. Нож попал в семилетнего ребенка, он был доставлен в больницу с колото-резаным ранением. По факту произошедшего проводится проверка.

Вчера, около 16 часов дня поступило сообщение о получении малолетним 2016 года рождения ножевого ранения. Предварительно установлено, что сожитель матери малолетнего в ходе распития спиртных напитков, взял со стола кухонный нож и кинул в сторону детей, которые сильно шумели. В результате происшествия мальчик с колото-резаным ранением госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Москве мать зарезала своего 10-месячного ребенка. Отец ребенка вернулся домой с работы, и на него внезапно напала с ножом жена. Он запер женщину в квартире и сразу вызвал экстренные службы. Прибывшие на место случившегося сотрудники полиции обнаружили тело ребенка. До этого девушка лежала в психиатрической больнице.