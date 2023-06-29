Мать зарезала своего 10-месячного ребенка в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мать зарезала своего 10-месячного ребенка, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, зимой девушка лежала в психиатрической больнице, откуда выписалась только весной.

Инцидент произошел в одном из домов на Онежской улице. Отец ребенка вернулся домой с работы, и на него внезапно напала с ножом жена. Он запер женщину в квартире и сразу вызвал экстренные службы. Прибывшие на место случившегося сотрудники полиции обнаружили тело ребенка.

Столичный СК сообщил в Telegram-канале, что на теле ребенка обнаружили несколько ножевых ранений. Следователи и криминалисты сейчас работают на месте происшествия.

Ранее в Челябинске отец зарезал девятилетнюю дочь. Пока мать девочки была на ночном дежурстве, 42-летний отец взял нож и нанес дочке несколько ударов, после чего выпал из окна. Местные жители обнаружили его под окнами и вызвали скорую помощь и полицию.

До этого в селе Октябрьском Воронежской области около мусорки обнаружили обезглавленное тело новорожденной девочки. Младенца оставили недалеко от баков сразу после родов. На теле девочки обнаружили следы укусов животных.